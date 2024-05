De JPL-spelers hebben gekozen: dit is hun Speler van het Jaar (en 't is dik verdiend)

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In het Casino van Middelkerke werden vandaag de Pro League Awards uitgedeeld. De prijzen die door de spelers zelf worden gekozen en waar ze dus veel waarde aan hechten. Cameron Puertas kwam uit de bus als 'Speler van het Jaar'.

Zes goals en drie assists in de play-offs, vijf goals en zestien assists in de reguliere competitie. Alles gespeeld de laatste tien matchen... De spelers zagen hetzelfde als de waarnemers: niemand die meer invloed had op zijn team dan de Spaanse spelverdeler van Union SG.

Een merkwaardig verhaal, want onder Karel Geraerts zat hij vorig seizoen nog veelal op de tribune. Na het vertrek van Teddy Teuma zette Alexander Blessin hem direct in de ploeg en hij rendeerde meteen. Puertas mag zich na Denkey en Dreyer de meest efficiënte speler in de Jupiler Pro League noemen.

De middenvelder won met Union de beker en werd vice-kampioen. Ze waren bijna onstopbaar in de reguliere competitie, maar lieten bij het begin van de play-offs van hun pluimen.

Union SG zal het in de onderhandelingen deze zomer waarschijnlijk wel gebruiken om er nog een extra miljoentje of twee uit te slepen. De kans dat hij volgend seizoen nog op de Belgische velden te bewonderen is, lijkt klein, zo niet onbestaande.

De Brusselaars willen minstens 15 miljoen, maar mikken eerder op 20. Voor een bepalende speler in de beste jaren van zijn carrière lijkt dat ook mogelijk.