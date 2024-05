Marc Degryse ziet dat deze Belgische topclub zich geen zorgen moet maken: "Die titel zal er ooit wel eens van komen"

Union SG heeft voor het derde jaar op rij net naast de titel gegrepen. De Brusselaars zijn op de tweede plaats gestrand nadat Club Brugge gelijkspeelde tegen Cercle.

Niet veel verrassingen op de laatste speeldag van de competitie. Club Brugge stond er het beste voor en speelde kampioen. Union SG deed wel wat het moest doen, maar dat was na de bijzonder slechte start van de play-offs niet meer genoeg.

"Voor het derde seizoen op rij krijgt Union een lekke band in het zicht van de finish", merkt Marc Degryse op bij Het Laatste Nieuws. "En toch is Union een mooie tweede. Los van de context van de halvering van de punten, heeft Union zichzelf natuurlijk ook wel in de eigen voeten geschoten."

"Had Union niet die spectaculaire inzinking gekend bij de start van de play-offs, dan was al het stuntwerk van Club Brugge tevergeefs geweest. 0 op 12, zeg. Trainer en spelers waren het in de aprilmaand even allemaal kwijt. Sommige jongens waren hopeloos uit vorm, zoals Amoura, terwijl Blessin de mist inging met zijn discours dat de buitenwereld Union niet als kampioen wilde."

Uiteindelijk ging het wel weer wat beter, Union won ook nog de beker. "En toch toonden ze daarna opnieuw veerkracht. Ik wil hun inzinking daarom niet al te hard aanrekenen. De tweede plaats en de bekerwinst is ronduit knap voor een club die amper drie jaar in 1A speelt. Die titel zal er ooit wel eens van komen."

"Union heeft niet de reputatie om zijn salarisplafond nu ineens omhoog te trekken in functie van een eventuele Champions League. Daarom verwacht ik dat spelers die een mooie aanbieding krijgen van elders, zullen mogen vertrekken. We gaan opnieuw veel verloop krijgen deze zomer bij Union. Dat hoeft geen nadeel te zijn. Blessin heeft bewezen dat hij snel een nieuwe ploeg kan kneden", besluit Degryse.