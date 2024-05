Niet Muslic of Fink, maar dit is de Coach van het Jaar

Alexander Blessin is door de spelers en coaches van de Jupiler Pro League verkozen tot Coach van het Jaar. De trainer van Union SG werd bekerwinnaar met de Brusselaars en tevens ook vice-kampioen.

De Duitser is sinds juni 2023 aan het roer bij Union Saint-Gilloise (Union SG). Blessin begon zijn trainerscarrière in de jeugdacademies van verschillende Duitse clubs, waaronder RB Leipzig, waar hij veel ervaring opdeed in het ontwikkelen van jonge talenten.

Voor zijn aanstelling bij Union SG was Blessin de hoofdcoach van KV Oostende, waar hij indruk maakte met zijn tactische kennis en het vermogen om teams te laten presteren met beperkte middelen.

Zijn stijl van spelen is vaak gebaseerd op hoge intensiteit en pressing, geïnspireerd door de filosofieën van clubs zoals RB Leipzig.

"Toen ik vandaag wakker werd, was het pijnlijk. Maar als ik morgen wakker word zal het met trots zijn op wat we gepresteerd hebben. Dit is een trofee voor het team. We begonnen slecht aan de play-offs, maar kwamen sterk terug", aldus Blessin.

Hij had ook troostende woorden voor de mensen bij KV Oostende. "Ik heb mijn grote kans gekregen bij KVO. Toen we aan het vieren waren in Brussel waren we ver uit elkaar. Nu kunnen we dit samen nog eens vieren. Dat is leuk. Ik hoop dat het toch nog enigzins goed komt bij Oostende."