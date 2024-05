De interim van de interim-trainer beleeft ongezien sprookje bij Club Brugge: "Ik moest Oostende verlaten door bepaalde mensen, maar het draaide goed uit"

Nicky Hayen deed het allemaal niet alleen bij Club Brugge. Met Michiel Jonckheere had hij een adjudant waarop hij kon bouwen. Hij werd bij KV Oostende weggehaald om de jeugd te trainen, maar zat ineens twee maanden geleden bij de A-ploeg. En de laatste match zelfs op de bank als hoofdtrainer...

Jonckheere zijn verhaal is niet echt gewoon te noemen. Hij dacht zijn trainersloopbaan bij KV Oostende te kunnen uitbouwen, maar dat draaide anders uit. "Ik wil eerst en vooral iedereen bij KVO een hart onder de riem steken", aldus Jonckheere. "Het is spijtig dat ze zo ten onder zijn gegaan. Die club heeft toch een speciale plaats in mijn hart."

"Het was ook niet mijn bedoeling om er te vertrekken. Dat is door omstandigheden - vooral door bepaalde mensen - wel gebeurd. Maar het heeft goed uitgepakt voor mij, ook door omstandigheden. Het ontslag van Ronny (Deila) was niet voorzien."

Maar Nicky Hayen haalde hem snel bij zijn staf toen hij twee maanden geleden het roer moest overnemen. Met ongekend succes als gevolg. "Die laatste twee maanden waren een unieke ervaring, zeker voor iemand die ambities heeft in het trainersschap."

Het is duidelijk dat wij verder willen gaan

"Een titel staat toch mooi op je cv", lachte hij. "Eén match hoofdcoach en kampioen (knipoog). Ik ben nu twee jaar trainer en heb toch al héél veel meegemaakt. Dat we nu al een titel zouden hebben, lag voor zowel Nicky als mezelf niet in de lijn der verwachtingen."

"Zeker met de stand na de reguliere competitie. We hadden wel snel door dat we in de goeie flow zaten en we wisten welke kwaliteit er in de kern zat. De jongens hebben alles perfect opgepikt. We hebben als team gespeeld, dat heeft het verschil gemaakt."

Net als Hayen is het voor Jonckheere nog koffiedik kijken wat er gaat gebeuren met hem. Al lijkt het voor Hayen wel een vereiste te zijn dat hij Jonckheere kan bijhouden in zijn staf als hij effectief als T1 wordt benoemd.

"De komende dagen zal dat besproken en gecommuniceerd worden. Ik denk wel dat wij een heel mooie prestatie hebben neergezet als team en als staf. De klik is er. Het is duidelijk dat wij verder willen gaan", besloot de voormalige middenvelder.