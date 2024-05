UITGELEKT: 'Bayern München betaalt een pak meer dan verwacht om Kompany los te weken bij Burnley'

Vincent Kompany is de nieuwe coach van Bayern München. De Duitse grootmacht moest tot het gaatje gaan om onze landgenoot los te peuteren bij Burnley FC. De transfersom ligt dan ook een pak hoger dan de voorbije dagen aangegeven.

Vincent Kompany had nog een contract tot medio 2028 bij Burnley FC. The Prince slaagde er dan wel niet in om The Clarets in de Premier League te houden, maar op Turf Moor twijfelde niemand aan de toekomst van onze landgenoot.

In dat contract stond overigens een duidelijke afkoopsom vermeld. Een geïnteresseerde club kon Kompany - zonder onderhandeling met Burnley - weghalen voor twintig miljoen euro. Bayern München hoopte dat bedrag door twee te delen.

De Duitse media weten dat Der Rekordmeister uiteindelijk een pak dieper dan verwacht in de buidel heeft moeten tasten. Uiteindelijk hoest Bayern vijftien miljoen euro op om Kompany naar Beieren te halen. Het bewijst enkel en alleen het geloof van de club in Kompany.

Hoeveel heeft Bayern München betaald voor Vincent Kompany?

De 38-jarige coach tekent eerstdaags een contract voor drie seizoenen bij Bayern München. Zijn opdracht is simpel: prijzen pakken. Der Rekordmeister wil ieder seizoen de Bundesliga en de DFB Pokal winnen. En als het even kan mag er nog een Beker met Grote Oren bij.