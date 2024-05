Fredberg durft benoemen én legt vinger op de paars-witte wonde: "Er stond niet genoeg kwaliteit op het veld"

RSC Anderlecht tuimelde tijdens de laatste twee speeldagen van het seizoen van plaats één naar plaats drie. Ook het verlies op het veld van Antwerp FC was eigenlijk geen verrassing meer. Jesper Fredberg weet dan ook héél goed waar het is fout gelopen.

We willen het nog één keer héél duidelijk stellen. Binnen de bestuurskamer van RSC Anderlecht wordt niét met beschuldigende vinger naar Brian Riemer gewezen. Meer zelfs: de derde plaats - en het feit dat de Belgische recordkampioen tot de slotspeeldag heeft meegestreden voor de titel - zijn voor de paars-witte bobo's hét bewijs dat de correcte weg is ingeslagen.

Uiteindelijk moest Anderlecht zich naar het einde van de competitie slepen. De overvolle lappenmand - met Thorgan Hazard, Jan Vertonghen, Thomas Delaney, Majeed Ashimeru,... waren het niet de minste namen die buiten strijd waren - zorgde er uiteindelijk voor dat de schijn niet kon worden hooggehouden. Vooral het verlies in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge was bepalend.

"Dat was inderdaad een enorme klap", bevestigt Jesper Fredberg in Het Laatste Nieuws. "We moeten realistisch zijn. In de laatste twee wedstrijden tegen Club Brugge en Antwerp FC stond er gewoon niet genoeg kwaliteit op het veld. Maar ik wil me niet vastpinnen op de laatste twee matchen van het seizoen."

De sportief directeur van Anderlecht staat wederom voor een drukke zomermercato. "Ik heb dit seizoen veel goede dingen gezien, maar het kan allemaal beter. Ik wil vooral dat Anderlecht constanter wordt en dat we een wedstrijd sneller kunnen afmaken. Ik heb dit seizoen te veel gezien dat we het nalieten en uiteindelijk het deksel op de neus kregen."

Wat zijn de transferplannen bij RSC Anderlecht?

"Ik kan echter nu nog niet inschatten of er deze zomer veel zal bewegen", houdt Fredberg de transferplannen geheim. "Al weet ik wel dat die nieuwe spelers héél hongerig moeten zijn. We kijken vooral naar eventuele jongens die technisch sterk zijn. Anderlecht wil stappen blijven zetten. Ook volgend seizoen willen we meedoen voor de titel."