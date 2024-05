Guardiola kondigt vertrek bij Manchester City (nu al) aan: "Toen had ik al het gevoel dat het voorbij was"

Pep Guardiola heeft Manchester City nog maar eens naar een landstitel geloodst. De Spanjaard heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar twijfelt om door te gaan. "Al had ik dat gevoel ook vorig jaar al eens."

"Ik ben hier nu acht seizoenen", steekt Pep Guardiola na het behalen van zijn zesde landstitel - waarvan vier op een rij - bij Sky Sports van wal. "Vorig jaar hebben we eveneens de Champions League gewonnen. Wel, toen het ik al het gevoel dat het voorbij was voor mij."

De Premier League dreigt op die manier na Jürgen Klopp een tweede topcoach te zien vertrekken. "Ik heb nog een contract tot medio 2025 én ik ben heel graag bij City. Maar eigenlijk valt er niets meer te winnen. Soms ben ik een beetje moe, maar tegelijkertijd blijf ik het leuk vinden."

© photonews

"Ik kan niet precies vertellen wat mijn motivatie is om volgend seizoen door te gaan", gaat Guardiola verder. "Het is moeilijk om die motivatie te vinden als alles al bereikt is. Al had ik de persoon die dit had voorspeld waarschijnlijk ook gek verklaard." (lacht)

Is Pep Guardiola volgend seizoen nog coach van Manchester City?

"Ik wil nu vooral genieten van deze titel en van een deugddoende vakantie", besluit de voormalige coach van FC Barcelona en Bayern München. "Daarna zien we wel hoe het verder gaat. Ik ben alleszins nog héél graag bij Manchester City."