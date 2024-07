Union SG presenteert zich met Supercup op zak, maar Dender wil stunten bij terugkeer op hoogste niveau na 15 jaar

Na het winnen van de Supercup krijgt Union SG Dender tegenover zich op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League. Altijd interessant om een affiche met deze startposities op de openingsspeeldag te laten plaatsvinden.

Wat zijn die posities? Een promovendus die een moeilijk seizoen wacht, maar barst van het enthousiasme en dolgraag bij het begin van het seizoen wil stunten in eigen huis. De tegenstander is een ploeg die het prijzen pakken steeds meer onder de knie heeft, maar moet oppassen dat het de eerste opdracht in de competitie niet onderschat.

Laat ons beginnen met de situatie van de thuisploeg te bekijken. Dender gaat na 15 jaar zijn terugkeer op het hoogste niveau maken na de degradatie in 2009. Nadien volgde een zware periode voor de Oost-Vlaamse club, met zelfs vele jaren op het derde niveau in het Belgische voetbal. Tot seizoen 2021-2022 eraan kwam.

Euvrard moet Dender in JPL houden

Dender pakte de titel in Eerste Nationale en eindigde twee jaar later al tweede in de Challenger Pro League. Een opmars in sneltempo. Nu wacht de moeilijke taak om zich te handhaven in de JPL. Onder Vincent Euvrard, de opvolger van Timmy Simons, leek het aan een prima voorbereiding bezig en steeg het vertrouwen.

© photonews

Tot het in de generale repetitie schromelijk misliep. Al een teken aan de wand voor de coach die nog hoopt op enkele ervaren inkomende transfers. Union daarentegen is één van de weinige teams die al klaar is met zijn huiswerk. Het veroveren van de Supercup door met 1-2 te winnen bij Club is al een statement op zich.

Union-trainer Pocognoli bouwt verder

Trainer Pocognoli kan verder bouwen op het systeem dat er staat, ondanks het vertrek van sterkhouders Amoura en Nilsson. De bijdrage van de nieuwkomers zal bepalen hoe ver Union kan geraken: kunnen zij opnieuw een schot in de roos zijn? Zaterdagnamiddag volgt hiervan een eerste indicatie in de competitie.

Volg FCV Dender - Union SG zaterdagnamiddag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!