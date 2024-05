🎥 Club Brugge kampioen 2023/2024: de mooiste beelden van de titelwedstrijd

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge is landskampioen geworden. Voor de 19e keer in haar geschiedenis heeft Club Brugge de titel gewonnen in België na een leuke slotspeeldag.

Club Brugge wist wat het moest doen in eigen huis tegen Cercle Brugge om kampioen te worden. Eén punt was voldoende om de titel te pakken, daar was iedereen van op de hoogte. Club Brugge kon op voorsprong komen na een hoekschop, maar Jesper Daland kon het openingsdoelpunt voorkomen. Hij haalde het leer van de lijn met een mooi hakje. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Cercle de 0-1. Na een VAR-interventie die zeven minuten lang duurde, werd ref Jonathan Lardot naar het scherm geroepen. Geen doelpunt besliste hij. Het Jan Breydelstadion ontplofte. Kort voor het einde van de wedstrijd stonden heel wat supporters klaar naast het veld om erop te lopen. Het laatste fluitsignaal klonk en er kon gevierd worden in Brugge. Eleven/DAZN plakte alle mooiste beelden nog eens samen om een samenvatting van de avond te maken. Maandagavond wordt er nog stevig gefeest op de Grote Markt in Brugge. 🏆 | De kampioen is gekroond, herbeleef #CLUCER. 📹🎆 pic.twitter.com/Oh4FWM5bwb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 27, 2024 © photonews © photonews