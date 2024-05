23 of 26 namen in Belgische EK-selectie? Frank Vercauteren legt héél klaar en duidelijk uit hoe de selectie van de Rode Duivels er zal uitzien

De Rode Duivels beginnen eerstdaags aan de voorbereiding op het EK. Domenico Tedesco zal effectief 26 spelers oproepen voor het trainingskamp. Al is het niet de bedoeling om met dat aantal naar Duitsland te reizen.

Het leek de voorbije maanden een staatszaak in alle deelnemende landen. UEFA besliste uiteindelijk dat er 26 spelers mogen geselecteerd worden voor het EK. Ook Domenico Tedesco zal 26 namen aflezen voor het trainingskamp. Al is het wél opvallend dat ze niet allemaal zullen afreizen naar Duitsland.

"Een kern van 26 spelers brengt ook bepaalde risico's met zich mee", legt Frank Vercauteren uit in Het Laatste Nieuws. "Er mogen er maar elf aan een wedstrijd starten, hé. Als er dan nog eens vijftien op de bank zitten heeft de bondscoach bijna meer werk met hen dan met de spelers die ook effectief spelen."

© photonews

"We kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit", gaat de technisch directeur van de KBVB onverstoorbaar verder. "Waarom heeft Tedesco in het begin voor 23 spelers gekozen? Hij wil alleen jongens fit, betrokken én aanwezig zijn op training. Elke positie is op die manier dubbel bezet. Dat is voldoende om mee te werken."

Vercauteren hint echter dat de oorspronkelijke selectie wél 26 spelers zal tellen. "In de voorbereiding op het EK zijn er soms jongens die geblesseerd zijn. We kennen de situatie van Jan Vertonghen, Arthur Theate en Youri Tielemans. Wat doe je dan? Het lijkt me geen goed idee om met slechts zeventien spelers op het trainingsveld te staan."

Wanneer maakt Domenico Tedesco de EK-selectie van de Rode Duivels bekend?

Het antwoord op de vraag kennen we morgen. Dan maakt Tedesco de selectie van de Rode Duivels voor het EK bekend. België start op zeventien juni aan het EK. Dan staat de wedstrijd tegen Slovakije op het programma.