Deze scheidsrechters zullen toppers in titel -en degradatiestrijd fluiten, ook bekendgemaakt wie bekerfinale in goede banen moet leiden

Met nog drie speeldagen te gaan zal het einde van de competitie heel spannend worden. Ondertussen zijn de scheidsrechters voor de volgende speeldag én die van de bekerfinale bekendgemaakt.

Champions' Play-offs

Op zaterdag 11 mei ontvangt Anderlecht KRC Genk. Lawrence Visser zal hier ref zijn en hij wordt vanuit Tubeke geholpen door Bram Van Driessche. Een dag later neemt Antwerp het thuis op tegen Cercle Brugge. Bert Put moet het duel in goede banen leiden met Jan Boterberg in de VAR.

Union gaat volgende maandag op bezoek bij Club Brugge. Deze wedstrijd neemt Jonathan Lardot voor zijn rekening. Nicolas Laforge is VAR van dienst.

Europe Play-offs

Standard speelt vrijdagavond thuis tegen KVC Westerlo. Matonga Simonini zal hier scheidsrechter zijn met Brent Staessens die helpt als VAR. KAA Gent ontvangt OHL op zondag. Nathan Verboomen is ref met Michiel Allaerts als VAR.

STVV neemt het zondagnamiddag op tegen KV Mechelen. Ken Vermeiren moet deze wedstrijd in goede banen leiden. Arthur Denil zit in Tubeke als VAR.

Relegation Play-offs

KAS Eupen speelt zijn laatste wedstrijd in 1A tegen RWDM. De Brusselse ploeg moet op zijn beurt winnen en hopen dat KV Kortrijk dat niet doet tegen Charleroi.

Lothar D'Hondt fluit Eupen-RWDM met Simon Bourdeaud'Hui als VAR. Wim Smet fluit Charleroi-Kortrijk en zal geholpen worden door Kevin Van Damme.

Bekerfinale

Tenslotte volgt ook nog de bekerfinale op 9 mei. Union SG neemt het in Brussel op tegen Antwerp. Erik Lambrechts mag de finale fluiten en wordt door Lothar D'Hondt bijgestaan, die VAR is.