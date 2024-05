Stijn Stijnen blikt terug op het seizoen met Patro Eisden - en wat met de licentie?

Deinze en Lommel. Nog twee teams maken kans om promotie af te dwingen tegen RWDM of Kortrijk. Voor Patro Eisden Maasmechelen zit het seizoen er inmiddels op. Ondanks alles zijn ze daar wel trots met wat ze dit seizoen lieten zien.

Een zesde plaats in de eindafrekening en dus een kwalificatie voor de Promotion Play-off? Dat hadden ze vooraf gehoopt bij Patro Eisden Maasmechelen en het toont aan dat de ploeg alleen maar stappen in de juiste richting zet.

Promotie zat er uiteindelijk nog niet in, maar naar de volgende jaren toe doet het alvast het beste vermoeden. Vorig seizoen werden ze kampioen in de Eerste Amateurklasse, dus het debuut in de Challenger Pro League is prima.

© photonews

De 0-4 thuisnederlaag tegen Deinze in de play-offs deed pijn, in Deinze hebben ze toch met veel fighting spirit het seizoen weten te eindigen. "Na de afgang van vorige week was dit naar de supporters toe een mooie wedstrijd", aldus T2 Aziz Rejdi.

"Fysiek spelen is onze sterkte. We hebben er alles aan gedaan om ons avontuur te verlengen, maar het heeft niet mogen zijn. Toch was het een goede prestatie van ons, zeker in de eerste helft. Ons seizoen zit er nu op."

Wanneer komt de licentie er door?

En ook Stijn Stijnen was een trots man: "Ik kan mijn groep niets verwijten. Ze hebben alles gegeven. Ze mogen trots zijn op wat ze bereikt hebben dit seizoen", aldus de T1 van Patro Eisden Maasmechelen in zijn nabeschouwing.

"We hebben ons getoond en een prijs gepakt in de vorm van het play-off ticket. We moeten hier veel uit leren. Het is immers geen evidentie om als kleine club dit te evenaren in de toekomst." Ondertussen is het wachten op de licentie, zodat er ook volgend jaar kan gestreden worden in de Challenger Pro League - volgens Stijnen gaat dat geen problemen opleveren.