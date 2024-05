Dries Mertens mee naar het EK? Dit denkt Johan Boskamp ervan

Einde van het seizoen en dan worden de prijzen uitgedeeld. Ook Dries Mertens kan dit weekend kampioen worden.

Alle ogen zijn dit weekend op RSC Anderlecht gericht. Zij kunnen, met de hulp van Cercle Brugge, de landstitel pakken in de Jupiler Pro League. Maar er zijn nog Belgen die prijs kunnen hebben.

Dries Mertens kan dit weekend met Galatasaray de landstitel pakken in Turkije. De 37-jarige Belg is in topvorm. In de laatste acht wedstrijden scoorde hij vijf keer en deelde hij maar liefst tien assists uit.

Mertens is in topvorm en dan komt automatisch ook de vraag of Tedesco hem moet meenemen naar het EK in Duitsland. Dat ‘gezeik’ weer, noemt Johan Boskamp het in een interview met Het Belang van Limburg.

Andere weg ingeslagen

“Ik gun het hem hoor. En op basis van zijn statistieken verdient hij het misschien wel, maar onder deze bondscoach zijn ze toch een nieuwe weg ingeslagen. Nu moet hij ook het vertrouwen blijven geven aan de nieuwe lichting”, reageert de Nederlander.

Ook bij andere landen is men volop bezig met een generatiewissel. Dat hoort er nu eenmaal bij. “Bij Duitsland pakken ze Mats Hummels ook niet meer mee. Terwijl die op zijn 35ste in de vorm van zijn leven zit en straks in de finale van de Champions League staat.”