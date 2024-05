Hayen heeft deze serieuze knopen door te hakken voor Fiorentina, maar één vraag heeft zichzelf opgelost

Club Brugge speelt morgen al zijn terugmatch voor de halve finales van de Conference League tegen Fiorentina. Donderdag staat er immers een loopwedstrijd op het programma in Brugge. Voor Nicky Hayen is het zo kort dag om enkele belangrijke knopen door te hakken.

Hayen mist immers twee belangrijke basisspelers. Bjorn Meijer is voor maanden out en Raphael Onyedika is geschorst na zijn domme gele kaart in de heenmatch. De Cuyper zal uiteraard de plaats van Meijer innemen en Kyriani Sabbe zal dan op rechts beginnen.

Onyedika vervangen is een ander paar mouwen. De verdedigende middenvelder speelde op een heel hoog niveau de voorbije maanden. Het is kiezen tussen Odoi en Balanta voor die positie.

En wie gaat er op de flank staan? Skoras Of Skov Olsen? De Pool deed het goed, maar Skov Olsen scoorde punten met zijn prestatie tegen Antwerp. En dan is er achteraan nog de keuze tussen jongeren Ordonez en Spileers. Al lijkt die laatste iets betrouwbaarder.

Waar zeker geen vraag meer over zal komen is wie er in doel zal staan. Nordin Jackers ontbrak op de laatste training en dus heeft Mignolet definitief weer de plek van nummer 1 tussen de palen ingenomen.

De politiemacht van Brugge is trouwens 'on high alert'. Er reizen 1.700 supporters mee met Fiorentina en de harde kern van de Italianen heeft niet zo'n goede reputatie. Ze zullen dus met bussen naar het stadion worden geleid en de politie zal massaal aanwezig zijn."