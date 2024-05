Mignolet heeft serieuze waarschuwing voor maats en fans

Simon Mignolet heeft wel al wat watertjes doorzwommen, maar de kans op een Europese finale biedt zich niet elk jaar aan. De routinier wil dan ook geschiedenis schrijven door de eerste Belgische ploeg sinds 1993 te worden die dat kunststukje realiseert.

Mignolet wil de stress dan ook zo ver mogelijk uit de kleedkamer houden. "In eerste instantie moet je focussen op de normale dingen, de dingen die je elke dag doet", aldus de doelman bij Sporza. "Ik moet eerlijk zeggen dat het gevoel en de sfeer in de kleedkamer tot nu toe niet zo was dat men bezig was met andere dingen."

Club heeft een 18 op 18 in de competitie achter de kiezen en kan dus met vertrouwen toeleven naar de match. "Als je in die flow zit, moet je daarmee gewoon verder doen. Dichter bij de wedstrijd zal er wel wat meer stress komen. Dan is het zaak om van de ervaren jongens gebruik te maken om iedereen met de voetjes op de grond te brengen."

Voor Club is het van 1978 geleden dat ze nog een Europese finale mochten beleven. "Het is een ongelooflijke kans om als spelersgroep in dat rijtje te mogen staan. Die spelers zijn legendes van de voetbalclub. Dat moet een extra motivatie zijn. Dat we die kans kunnen grijpen, is iets positiefs voor iedereen."

Maar eerst voorbij de lepe Italianen. "Hoe langer de wedstrijd loopt, hoe meer ze gebruik zullen maken van hun voorsprong om de wedstrijd zoveel mogelijk lam te leggen."

"Ze zullen alle truken gebruiken om tijd te winnen en ons te irriteren. Niet alleen de kleedkamer, maar ook de fans mogen niet gefrustreerd raken. Als ze de bal buiten schieten, of als ze op de grond blijven liggen... Dat zal erbij horen."