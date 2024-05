Bijzonder zware klap voor Anderlecht: dit is het verdict voor Vertonghen en Ashimeru

Anderlecht heeft een bijzonder zware klap gehad gekregen vanuit de medische boeg. Zowel Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru zijn heel twijfelachtig voor de resterende drie matchen. Vertonghen mist sowieso al Genk en Club Brugge, Ashimeru zijn seizoen lijkt voorbij.

Anderlecht is nog niet gespaard gebleven van de nodige blessurezorgen deze play-offs en dat is nog wat erger geworden. "Jan Vertonghen moest in de afgelopen wedstrijd tegen Union halverwege de eerste helft het terrein noodgedwongen verlaten met een probleem aan de lies", klinkt het bij de club.

"Onze kapitein zal alvast de wedstrijden tegen KRC Genk en Club Brugge aan zich moeten laten voorbijgaan. Onze medische staf zal er samen met Jan alles aan doen om hem klaar te stomen voor de laatste wedstrijd tegen Antwerp op 26 mei."

Wel goed nieuws voor Domenico Tedesco, want de blessure zou geen probleem vormen voor het EK. "De deelname van Jan aan het EK met de Rode Duivels komt alleszins niet in gevaar."

Ook Majeed Ashimeru moest de strijd staken met een blessure. De Ghanese middenvelder staat aan de kant met een kuitprobleem. De medische staf zal in de komende weken evalueren of Majeed nog in actie kan komen tijdens deze play-offs.

Het is vrijwel zeker dat Ashimeru zijn seizoen erop zit. Dat betekent ook dat ze er alles aan gaan doen om Yari Verschaeren zo snel mogelijk in vorm te krijgen.