🎥 Noa Lang is nog niets veranderd: Nederlander ging bijna Jan Vertonghen achterna maar ploegmaat grijpt op tijd in

PSV werd onlangs kampioen in de Nederlandse Eredivisie. Op beelden was duidelijk te zien hoe Noa Lang van het feest genoot.

PSV werd onlangs Nederlands kampioen. In Eindhoven werd er al heel wat feest gevierd, daar werd Noa Lang gespot met een glas whisky in zijn hand. En het bleef niet bij eentje.

Toen hij op het podium de microfoon kreeg, wilde Lang een liedje beginnen zingen dat Jan Vertonghen al eerder in de problemen had gebracht toen de Rode Duivel nog voor Ajax speelde. In het lied worden de Feyenoord-fans beschreven als "kut kakkerlakken".

Gelukkig voor Noa Lang had Luuk De Jong, aanvoerder van PSV, meteen door wat er zou gebeuren en nam hij de microfoon van zijn ploegmakker over. Vertonghen werd in 2010 voor 3 wedstrijden (1 voorwaardelijk) geschorst voor hetzelfde lied.

Het is ook niet de eerste keer voor Noa Lang. Nadat blauw-zwart in 2021 de titel won, zong Lang "Nog liever dood dan Sporting-jood", een lied dat als antisemitisch werd beschouwd en hem een bezoek opleverde aan de Dossinkazerne in Mechelen, een voormalig concentratiekamp en nu een Holocaustmuseum.

Persoonlijk heeft Noa Lang zelf wel een moeilijk seizoen achter de rug. Hij was lange tijd out met een blessure. Hij verontschuldigde zich tegenover de fans tijdens de festiviteiten en beloofde volgend seizoen weer een titel.