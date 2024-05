📷 Romelu Lukaku geeft héél sporadische inkijk in zijn privéleven: "Wat mensen niet weten..."

Romelu Lukaku houdt zijn professioneel en privéleven heel gescheiden. Hij schermt zijn familie nauwlettend af van de pers. Zijn kinderen zijn in alle anonimiteit ter wereld gekomen. Dat hij foto's van hen deelt, is dan ook heel zeldzaam.

Dat deed hij nu wel op Instagram. Hij ging met zijn kinderen op stap, samen met zijn boezemvriend Niçaise Kudimbama. Die kent u misschien wel nog als reservedoelman van bij Anderlecht.

Kudimbama groeide samen met Lukaku op in Brussel en is één van de weinige vertrouwenspersonen in zijn leven. De twee brengen hun vakanties ook samen door.

Op het einde van de foto-ronde deelt hij ook nog volgende boodschap: "Privacy is kracht. Wat mensen niet weten, kunnen ze ook niet kapotmaken."

Een duidelijke boodschap dat hij niet van plan is zijn kinderen te delen met de wereld. Rond Lukaku zijn privéleven heeft altijd een vorm van mystiek gehangen.

Zo is er al veel gespeculeerd over zijn liefdesleven, maar dat werd nooit bevestigd. Hij werd onder meer gezien met de Amerikaanse rapster Megan Thee Stallion, maar ook daar is nergens nog iets over terug te vinden.