Club Brugge heeft een plan om Fiorentina te pakken en rekent ook op... Jan Breydel

Nicky Hayen kan zich in de geschiedenisboeken zetten als hij als 'interim-trainer' straks de finale van de Conference League haalt. Wat er daarna ook gebeurt, dat zal altijd op zijn cv staan. Al moet er nog één bijzonder moeilijke klip omzeild worden.

Op 29 mei wordt in Athene de finale van de Conference League gespeeld. Hayen hoeft het niet te verstoppen dat het een ongelooflijk hoogtepunt van zijn nog jonge carrière zou zijn. "Daar ben ik heel eerlijk in. Maar de hele club streeft naar zo’n wedstrijden", zei hij op zijn persconferentie.

"En als we meer willen, moeten we nu voorbij een heel moeilijke klip. De toeschouwers zullen een heel belangrijke rol spelen. Ik hoop dat écht we er een heksenketel van kunnen maken.”

Club zal wel uit een ander vaatje moeten tappen en defensief sterker staan. Hayen wil de kwaliteiten van Fiorentina ondermijnen. “Verdedigend gaan we kleine aanpassingen doorvoeren. We weten waar hun sterke punten liggen."

"Fiorentina is een ploeg die graag de bal heeft en vanuit balbezit speelt. Ze proberen aan te vallen met gevaarlijke buitenspelers. En een gevaarlijke targetspits. Dat is iets waar we ons honderd procent op moeten instellen.”

En Hayen zal de zenuwen van zijn kleedkamer moeten managen. “Hoe ik mijn jongens met de voeten op de grond ga houden? Door zelf nuchter te blijven”, haalde Hayen de schouders op. “Ik krijg nu veel berichtjes van familie en vrienden. Maar die beantwoord ik pas allemaal volgende week. Met excuses, natuurlijk.”