Philippe Albert is zeer duidelijk: "Hij verdient het om in de basis te staan bij Anderlecht, in plaats van Rits of Delaney"

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Union SG. Majeed Ashimeru startte na heel wat blessureleed voor het eerst in lange tijd op het middenveld.

Tijdens Anderlecht-Union zagen we in de basis Rits, Delaney en Ashimeru op het middenveld. Voor Ashimeru een eerste basisplaats in erg lange tijd.

Na iets meer dan een uur verliet de Ghanees wel weer het veld met een (lichte) blessure. Toch maakte hij heel wat indruk. Bij La Tribune van RTBF, werd er over zijn prestatie gepraat.

"Ashimeru tegenover dat middenveld zetten was heel interessant om dynamiek te brengen. Hij pikte veel ballen op en bezorgde Puertas problemen", klonk het bij Nordin Jbari.

Ook Nicolas Frutos was onder de indruk. "Het was ook een intelligente keuze omdat Ashimeru een speler is die weet hoe hij de druk van de tegenstander moet ontwijken."

Philippe Albert was dan weer teleurgesteld dat Théo Leoni niet mocht starten. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Leoni het verdient om in de basis te staan na het seizoen dat hij achter de rug heeft. In plaats van Rits of Delaney."