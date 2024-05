Ervaringsdeskundige Johan Walem heeft één héél belangrijke raad voor Club Brugge: "Doe het niet op die manier!"

Een Italiaanse ploeg met een 3-2-voorsprong aan de terugmatch laten beginnen... In vroegere tijden wist je dat je het sowieso aan je broek had. Italianen zijn immers meesters in het vertragen van een wedstrijd. Dat weet ook Johan Walem, die jaren in de Serie A voetbalde.

Walem weet dat Club Brugge morgen iets te wachten staat wat ze niet gewend zijn. “Italianen zullen altijd álles doen om te winnen,” zegt Johan Walem in HLN. Hij voetbalde nog bij Udinese, Parma, Torino en Catania. Over tijdrekken moet je hen meestal niets leren. Het zit ingebakken in hun voetbalcultuur. “Ze zullen provoceren en acteren. Het is een deel van hun voetbal. Ze kunnen daarmee leven, want op het einde gaat het om winnen." "In het leven is het net zo: er komt altijd heel veel ‘show’ bij kijken. Ze gedragen zich zo, ze kleden zich zo, ze praten zo. En ze voetballen ook zo.” Walem weet dan ook perfect hoe Club Brugge de wedstrijd straks moet aanpakken. “Met Italianen moet je altijd oppassen en heel attent zijn,” weet Walem. “Mijn raad voor Club is heel simpel: speel je eigen spel en focus je alleen daarop." "En niet op de Italianen, want dan word je alleen nog maar nerveuzer. Als je je gaat druk maken, ben je al op voorhand verloren. Je moet je eraan aanpassen. En zelf moet je het niet op die manier proberen doen, want het zit veel minder in je.”





Volg Club Brugge - Fiorentina live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (08/05).