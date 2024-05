KV Kortrijk heeft lot in eigen handen, Freyr Alexandersson roemt arbitrage: "Heel dapper van hem om dat te doen"

KV Kortrijk heeft zijn lot opnieuw in eigen handen. Het won in eigen huis van KAS Eupen en heeft zo aan een overwinning in Charleroi genoeg om naar de barrages tegen Deinze of Lommel te mogen. Coach Freyr Alexandersson was dan ook een tevreden man.

"Als we ons redden, dan gaat iedereen hier beter en sterker uitkomen binnen de club. Hoe we het doen? Dat interesseert me eigenlijk niet echt. Als we het maar doen. In dit soort wedstrijden weet je dat voetbal moeilijk is."

Freyr Alexandersson is nooit gestopt er in te blijven geloven en op dit moment hebben De Kerels alles opnieuw in eigen handen. Al beseft hij ook dat het nog moeilijk zal worden: "We gaan niet zomaar winnen in Charleroi."

© photonews

"Dat mag je ook niet verwachten. Ze zijn eigenlijk te goed om te moeten hebben spelen tegen degradatie en ze hebben heel wat vertrouwen getankt. Ze speelden goed tegen RWDM, we zijn zeker en vast gewaarschuwd."

Dappere arbitrage volgens Freyr Alexandersson

De coach van KV Kortrijk had ook nog woorden van lof voor de scheidsrechter na de match tegen Eupen. Bij de Oostkantonners waren ze boos over onder meer een niet-gefloten strafschop, ondanks tussenkomst van de VAR.

"Ik heb veel respect voor de scheidsrechter dat hij bij zijn mening is gebleven tijdens de VAR-fase. Dat is erg dapper", aldus de IJslandse hoofdcoach van KV Kortrijk over die situatie. En zo heeft Kortrijk dus alles opnieuw in eigen handen.