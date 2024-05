VAR en scheidsrechters eisen hoofdrol op: Kortrijk houdt lot in eigen handen, degradatie een feit voor Eupen

KV Kortrijk heeft zijn lot nog in eigen handen. Dat is het voornaamste om te onthouden na een warrige, maar weinig hoogstaande wedstrijd in de play-downs tegen KAS Eupen. Voor de Panda's is de degradatie wél een feit.

Do or die. Zowel voor Kortrijk als voor KAS Eupen stond er veel op het spel in het Guldensporenstadion. De thuisploeg kon met een overwinning over RWDM springen en zo zijn lot richting barrages in eigen handen houden. Afolabi was er door een blessure niet bij.

De bezoekers moesten winnen als ze nog enige kans wilden maken om volgend seizoen in eerste klasse te spelen. Emond en Keita kwamen in de ploeg voor Nuhu en Baiye, al moest Emond nog voor de rust met een blessure naar de kant.

VAR eist hoofdrol op

De VAR en wedstrijdleiding zouden andermaal een enorme hoofdrol opeisen in de wedstrijd. Eerst was er mogelijk handspel van Mehssatou, maar werd er voor buitenspel gevlagd en gaf de VAR dus géén elfmeter aan Eupen.

Op het halfuur kreeg Boris Lambert geel, maar op aangeven vanuit de centrale regie in Tubeke werd dat veranderd naar een rode kaart. Daardoor moesten de Oostkantonners een uur met een man minder verder, een ferme slok op de borrel.

© photonews

© photonews

En in de absolute slotfase riep de VAR scheidsrechter Nathan Verboomen naar het scherm voor een mogelijke fout van Mampassi op Charles-Cook, maar de ref bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing en gaf géén elfmeter.

Joao Silva maakt het verschil

De wedstrijd zelf dan? Kortrijk monopoliseerde in de eerste helft de bal, zonder al te veel kansen. Op slag van rusten mocht de thuisploeg wel juichen na een vrije kopkans van Joao Silva na een vrije trap van Kadri.

In de tweede helft liet Kortrijk betijen en zo liet het Eupen toch nog wat in de match komen, al leken die weinig aanspraak te kunnen maken op een doelpunt. Uiteindelijk kwam dat er ook niet en dus wordt het voor de Panda's een lange trip naar huis. Kortrijk heeft zijn lot nog in eigen handen.