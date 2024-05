KV Kortrijk heeft alles weer in eigen handen, al was het zonder mooi spel: "Dat boeit me niet veel"

Voor KV Kortrijk was het afgelopen weekend van moeten. De Kerels wonnen uiteindelijk met 1-0 van KAS Eupen dat zo degradeerde.

KV Kortrijk heeft het lot nu wel weer in eigen handen. De club staat op dit moment tweede in de Relegation Play-offs. Dit weekend volgt de spannende wedstrijd tegen Charleroi.

"De kwaliteit van dit soort wedstrijden is echt niet goed", vertelde KVK-coach Freyr Alexandersson na afloop bij Het Nieuwsblad. "In de degradatiestrijd wordt het spelletje op mentaal vlak gespeeld."

"Wie hierin de sterkste is, zal de wedstrijd winnen. Iedereen is zó nerveus. Als we ons redden, en dat zeg ik ook tegen mijn spelers, dan zal iedereen hier sterker van worden. Zowel op sportief als op persoonlijk vlak."

"Neen, het spel was niet goed tegen Eupen, maar dat maakt me op dit moment niet veel uit. Ik denk enkel maar aan ons gemeenschappelijke doel en dat is wedstrijden winnen om het behoud te verzekeren. Hoe we dat flikken, boeit me niet veel", besluit Alexandersson.

Op zondag trekken de Kerels naar Charleroi voor de laatste wedstrijd van de play-offs. Bij een overwinning is de club zeker van nog een kans om in 1A te blijven. Dan moet KVK spelen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in 1B. Bij een nederlaag of gelijkspel, moet er gekeken worden naar wat RWDM doet tegen Eupen.