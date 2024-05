"Die transfer wordt hier en daar geopperd": Club Brugge aan de haal met sterkhouder ... Union SG?

Club Brugge staat met nog drie speeldagen te gaan plots op kop in de Champions' Play-off. En dus is Hans Vanaken - al jaren op een consistent niveau aan het acteren - plots opnieuw een favoriet voor de Gouden Schoen. Puertas is een uitdager, maar waar speelt die na de zomer?

Franky Van der Elst bond vorige week al eens de koe de bel aan en opperde dat een team als Club Brugge vol voor Cameron Puertas zou moeten gaan. Die heeft momenteel volgens Transfermarkt een waarde van elf miljoen euro.

De Zwitser legt geweldige statistieken voor en lijkt dus minstens gevoelsmatig nog veel meer waard. Of Union SG hem naar een grote concurrent in eigen land voor elf miljoen euro zal laten gaan? Dat is opnieuw een andere vraag.

Maar toch: in de wandelgangen lijkt het gerucht toch stilaan een beetje zuurstof te krijgen. En dat zou voor een enorm sterke tandem kunnen zorgen met Hans Vanaken, die ook dit seizoen opnieuw op een consistent hoog niveau acteert.

Cameron Puertas einde contract in juni 2025

"Of er een derde Gouden Schoen voor Vanaken bij komt? Tja ...", aldus Marc Degryse in de podcast vier-nul. "Maar Puertas is zeker een concurrent als hij na de zomer in België zou blijven", pikte Frank Boeckx in. "Maar waarschijnlijk vertrekt hij deze zomer."

Waarop Maarten Breckx poneerde: "Tenzij hij naar Club Brugge zou gaan natuurlijk. Dat wordt ook hier en daar geopperd." Puertas is in juni 2025 einde contract, dus als Union langs de kassa wil passeren moet het deze zomer in actie schieten voor de 25-jarige spelmaker.