De verontrustende geruchten bij Standard stapelen zich op: "Sommigen dreigen niet meer te spelen"

Het einde van het seizoen verandert in een ware lijdensweg bij Standard. Na de nederlaag in Leuven wees Ivan Leko zijn spelers op hun verantwoordelijkheden, maar ook naast het veld loopt alles mis.

Kan je je concentreren op het veld als alles daarbuiten misgaat? Marlon Fossey wist na afloop niet goed wat te zeggen, maar de spanning lijkt ver buiten de sportieve grenzen te liggen bij de Rouches.

Deze week nemen de geruchten toe. 777 Partners, de eigenaars van Standard, bevinden zich midden in een juridische storm en worden van alle kanten aangevallen, zowel in de VS als in België.

Ondertussen worden ook de spelers getroffen. Zoals al vaak dit seizoen, werden de lonen niet op tijd uitbetaald. Het salaris voor april zou nog niet zijn betaald, meldt Het Laatste Nieuws.

Terwijl het seizoen virtueel voorbij is en Standard niets meer heeft om voor te spelen, zijn de spelers het zat. Sommigen zouden gedreigd hebben om het einde van het seizoen te boycotten en niet meer te spelen.

Onlangs heeft Steven Alzate de club verlaten, "zodat Standard zich kan concentreren op de spelers die er volgend seizoen zullen zijn"; een vreemde reden, want veel andere spelers zullen de club aan het einde van het seizoen verlaten, en die worden niet aan de kant gezet.

Het Laatste Nieuws beweert dat Standard beloofd heeft de spelers deze week hun salarissen te betalen. Maar dit voorspelt opnieuw niet veel goeds.