Komt de redding van Antwerp van deze transfer? Europese grootmachten moeten minstens 20 miljoen op tafel leggen

Antwerp gaat deze zomer nog spelers moeten verkopen om het budget rond te krijgen. De speler die het meeste geld zal opbrengen, is zelfs geen basisspeler. De Europese grootmachten verdringen zich immers rond George Ilenikhena.

Ilenikhena is door Mark van Bommel weer naar de bank verwezen sinds hij Vincent Janssen weer in de spits heeft geplaatst. Toch zijn de grote clubs uit de Premier League en de Serie A onder de indruk geraakt.

De interesse van Inter is niet nieuw. De Italiaanse kampioen ziet Alexis Sanchez en waarschijnlijk ook Marko Arnautovic vertrekken deze zomer. En ze willen een vierde spits met potentieel voor de toekomst. Enter natuurlijk George Ilenikhena. La Gazzetta dello Sport wijdde zelfs een hele pagina aan hem vandaag.

De tiener van Antwerp heeft dit seizoen al 8 acht keer in de competitie (14 over alle competities) gescoord, ondanks dat hij het veelal met korte invalbeurten moet doen. Zijn groeipotentieel is enorm en dat zien de topclubs natuurlijk ook.

Maar Antwerp betaalde zelf zes miljoen euro voor hem en wil minstens 20 miljoen bij een vertrek. Dat past al minder in het plaatje van Inter. Zeker omdat de meer kapitaalkrachtige Premier League-clubs zich ook in de dans gaan moeien.

Tottenham heeft hem hoog op hun lijstje staan. Ilenikhena zou zo de cashflowproblemen van The Great Old kunnen oplossen. Het vastgoedbedrijf van Paul Gheysens zit immers in zwaar weer en de sterke man is momenteel niet in staat om nog meer miljoenen in de club te pompen. Het zal moeten komen van transfers en Ilenikhena is daarbij de man die het meeste kan opbrengen van de huidige kern.