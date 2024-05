Als Anderlecht nog een jaartje langer wil genieten van Kasper Schmeichel zal het plots heel wat dieper in de buidel moeten tasten

Zal Anderlecht op zoek moeten naar een nieuwe keeper deze zomer, of staat Kasper Schmeichel ook volgend jaar nog tussen de palen bij paars-wit? Als dat laatste het geval is, zal de club in ieder geval wat dieper in de buidel moeten tasten.

Kasper Schmeichel maakte dit seizoen al heel wat indruk bij Anderlecht, al liep zijn begin niet zoals gehoopt. Volgens Het Nieuwsblad moest de doelman van paars-wit al het meeste saves verrichten van alle doelmannen (125). Hij pakte 80% van de ballen die op hem werden afgevuurd. Defensief is de doelman dus erg beslissend, maar ook op aanvallend vlak doet hij het goed door hier en daar een mooie aanval op poten te zetten. Het blijft dan ook maar de vraag of Schmeichel volgend seizoen nog bij Anderlecht speelt. Daar zullen we voorlopig nog even op moeten wachten. Het kan nog wel even duren voor de Deen zijn beslissing neemt. Volgens Het Nieuwsblad tekende Schmeichel afgelopen zomer een contract van één seizoen, waarin hij 'slechts' 250.000 euro zou verdienen. Paars-wit kan zijn contract verlengen met een optie, maar dan zal Schmeichel plots heel wat meer gaan verdienen. Volgens de krant gaat het zelfs om meer dan een verdubbeling...