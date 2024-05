🎥 Voormalige Jupiler Pro League-ster heeft groot aandeel in nieuwe vernedering voor Manchester United

Manchester United heeft een pak slaag gekregen van Crystal Palace. Ex-Genkie Daniel Munoz gaf twee assists.

Manchester United heeft maandag een klap gekregen in de race om Europees voetbal te halen en in de top zes te eindigen. United werd met 4-0 verpletterd op het veld van Crystal Palace, 14e in de Premier League. Een resultaat dat Erik ten Hag onder druk zette, na het gelijkspel met Burnley de week ervoor.

Een voormalige ster uit de Jupiler Pro League speelde een grote rol in de wedstrijd. Daniel Muñoz (27), in januari vertrokken bij Racing Genk, stond in de basis en gaf twee assists, beide voor Michael Olise.

De Colombiaan blijkt een koopje te zijn geweest voor Crystal Palace. Munoz werd overgenomen van Genk voor €8 miljoen en is sinds zijn komst een vaste waarde in de basis. Hij heeft nu 3 assists op zijn naam staan bij de club.

Wat Man Utd. betreft, is het allemaal doffe ellende. Deze 13e (!) nederlaag van het seizoen is een (diepte)record voor de club. Bovendien slikten de troepen van Ten Hag al 81 tegendoelpunten dit seizoen, het hoogste aantal sinds 1977.