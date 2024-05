🎥 Exact vijf jaar geleden werd Vincent Kompany een nog grotere legende bij Manchester City nadat hij Kasper Schmeichel terroriseerde

Exact vijf jaar geleden maakte Vincent Kompany zich onsterfelijk bij Manchester City. Hij maakte op 6 mei 2019 dat onvergetelijke doelpunt...

In Engeland is Vincent Kompany een legende, Misschien nog meer dan in België. Hij maakte in 2008 de overstap van Hamburger SV naar Manchester City.

Toen hij er toekwam, begon een nieuwe tijdperk voor de Citizens. 'Vince The Prince' heeft 360 wedstrijden gespeeld voor City, waarvan heel wat als kapitein.

Voor zijn vertrek in 2019 vocht hij nog een laatste keer voor de titel. Manchester City stond op het punt om cruciale punten te verliezen tegen Leicester City... toen plotseling Vincent Kompany zichzelf onsterfelijk maakte door een geweldige goal.

De kanonskogel van Vincent Kompany

Een schot uit het niets, dat een zekere Kasper Schmeichel terroriseerde. Het interview met Kompany na de wedstrijd, waarin hij zei dat zijn ploegmaats hem schreeuwden om niet te schieten, zal legendarisch blijven.

Op de mooiste manier, als held, won Vincent Kompany zijn vierde Premier League titel. Hij heeft ook twee FA Cups gewonnen, vier EFL Cups en werd met Anderlecht twee keer Belgisch kampioen als speler.