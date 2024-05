Analist is zeer hard voor Standard-coach Ivan Leko: "Hij zegt al weken dat het aan de spelers ligt en niet aan hem"

Standard beleeft een seizoen om heel snel te vergeten. Op sportief vlak loopt het helemaal niet, en naast het veld nog minder.

Standard kampt al heel het seizoen met problemen op en naast het veld. Eigenaars 777 Partners maakten al geen goede indruk en worden nu ook juridisch flink aangepakt.

De lonen van spelers worden niet op tijd uitbetaald en de schulden van 777 Partners lopen hoog op. Bij Standard hopen ze snel meer duidelijkheid te krijgen.

Maar ook op het veld verloopt het allesbehalve goed. De Rouches behaalden tijdens deze Europe Play-offs nog geen enkele overwinning. Afgelopen weekend gingen ze met 3-1 onderuit tegen OH Leuven.

Nordin Jbari was bij La Tribune van RTBF ook erg hard voor coach Ivan Leko. "Zijn techniek is al weken om te zeggen dat het aan zijn spelers ligt en niet aan hem. Wat hij wil laten zien is dat hij een probleem onder controle heeft. En dat probleem zijn de spelers, het is hun schuld."

"Leko heeft bijna dezelfde balans als Hoefkens, die ontslagen werd omdat er een probleem is. Hij moest dat probleem oplossen. Sinds hij hier is, observeert hij en stelt hij vragen. Maar we wisten al dat er problemen waren. Zoek oplossingen!", gaat Jbari verder.