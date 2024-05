Mogelijke overgang Vrancken naar Gent ligt ook héél gevoelig omwille van... sportieve redenen

Gisteren was via Het Nieuwsblad uitgelekt dat KAA Gent voor volgend seizoen graag Wouter Vrancken aan het roer ziet staan. Dat wordt echter nog een hele opdracht gezien zijn contract én... de mogelijke sportieve ontknoping van de competitie.

Vrancken heeft zijn contract van onbepaalde duur omgeruild voor eentje tot 2026. In dat contract staat ook een ferme verbrekingsvergoeding. Dat zou dus wel eens duur kunnen uitdraaien voor Gent.

Behalve als de twee partijen in onderling overleg uit elkaar gaan of als Vrancken ontslagen wordt. Er was ook al uitgelekt dat het bestuur van Genk straks een andere trainer zou willen. Maar wat als ze hem nu naar de concurrentie zien vertrekken? Gaan ze dan nog zo geneigd zijn om mee te werken?

Daarnaast is er ook nog de sportieve ontknoping van het kampioenschap. Gent werd winnaar van de Europe Play-offs en speelt straks nog een barragematch voor het laatste Europees ticket tegen de nummer vier of vijf van de Champions' Play-offs.

Zoals de zaken er nu voorstaan zou dat dus best eens Genk kunnen worden. Wouter Vrancken zou dus Europees voetbal van zijn toekomstige club kunnen afpakken. Al stelt niemand zich daar echt grote vragen bij, want iedereen kent de winnaarsmentaliteit van de trainer.

In ieder geval zal een beslissing dus nog niet voor meteen zijn. Die barragematch staat pas op 2 juni ingepland. En daarna moet er nog een oplossing gevonden worden voor zijn contractsituatie.