En toch zit de schrik er héél goed in! 'Dit is dé vrees van Club Brugge aan vooravond van de beslissende weken van het seizoen

Club Brugge ligt sinds afgelopen zondag in pole position om de Belgische landstitel te winnen. Daarbovenop kan blauw-zwart zich komende woensdag verzekeren van een plaats in de finale van de Conference League. En toch wordt er met enige voorzichtigheid gekeken naar de hoogconjunctuur.

We kunnen er niet omheen: Club Brugge is dé Belgische ploeg van het moment. De West-Vlamingen hebben alles in eigen handen om de Belgische titel te pakken én strijden komende woensdag voor een plaats in de finale van de Conference League.

En toch zorgt dat laatste ook voor enige spanning in de blauw-zwarte gelederen. En dat was vorige week héél duidelijk te merken in Firenze tijdens het pers- en partnersdiner. Sporza weet dat de schrik er bij Club Brugge goed in zit om op het einde van de rit met lege handen achter te blijven.

Club Brugge is dan wel bezig aan een onwaarschijnlijkse reeks in de Champions Play-Offs, maar ook de blauw-zwarte bestuurskamer beseft dat het op het einde van de rit op enkele punten - en dus op details - zal aankomen. Met de opvolging van topwedstrijden - en het enorme aantal matchen dat al werd afgewerkt door Club - in het achterhoofd is de vrees dan ook gegrond.

Kiezen is op dit punt verliezen. Club Brugge gaat vol voor de titel én de bijhorende miljoenen van de Champions League. Maar het is de meest logische zaak van de wereld dat een mogelijke Europese prijs niét zal worden opzijgeschoven voor die titelstrijd.

Welke prijs wil Club Brugge het liefste winnen?

Bart Verhaeghe blijft dan ook herhalen dat - ook al waren de play-offs anno 2024 in het voordeel van zijn club - zo'n nacompetitie géén goed idee is. "De Belgische clubs moeten elke week alles geven op het moment dat ook de Europese competities in de laatste fase zitten."

De schrik zit er in... Al kan het op het einde van de rit natuurlijk ook een dubbel feestje worden!