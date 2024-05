Voor dit bedrag moet Romelu Lukaku volgende zomer vertrekken bij Chelsea

Romelu Lukaku werd afgelopen zomer door Chelsea uitgeleend aan AS Roma. Daar doet hij het nu erg goed, eerst onder José Mourinho en nadien onder Daniele De Rossi.

Waar hij volgend seizoen zal spelen blijft echter een groot vraagteken. Voor AS Roma zal de Rode Duivel te duur zijn om definitief over te nemen. Er waren echter wel geruchten over een ruildeal.

Zo hadden verschillende bronnen gemeld dat Chelsea graag Victor Osimhen zou willen halen. Om hem over te nemen van Napoli, zou Chelsea dan Lukaku, een jonge speler en nog eens 80 tot 90 miljoen euro op tafel willen leggen.

Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano kloppen die geruchten niet. Volgens hem blijft Chelsea wel bij het idee om Lukaku volgende zomer te verkopen.

Hij mag bij de Londense club vertrekken voor zo'n 38 miljoen pond, net geen 45 miljoen euro. Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde op 30 miljoen euro geschat.

🔵🇧🇪 Chelsea are open to selling Romelu Lukaku in the summer for the value of exit clause negotiated last summer — £38m.



Clause part of private agreement with Lukaku’s agents and open to any club, not only AS Roma. pic.twitter.com/ZY9WeWZKGG