🎥 Malick Fofana (ex-KAA Gent) en Rode Duivel Orel Mangala zorgen voor onwaarschijnlijk dwaze slotfase tijdens Lille-Lyon

LOSC leek op weg naar een comfortabele overwinning toen het met een 2-0 voorsprong de rust inging tegen Lyon. Maar alles veranderde kort na het uur.

Twee minuten nadat Saïd Benrahama er 2-1 van maakte voerde Pierre Sage wat wissels door. Hij liet onder meer Orel Mangala en Malick Fofana invallen.

Tien minuten voor het einde veranderde Fofana in een sluwe spits. Hij zette zijn voet tegen een goede voorzet van Mama Baldé en maakte gelijk.

SUPER SUB MALICK FOFANA 🇧🇪🇬🇳🇵🇭(2005) DRAWS LEVEL!!!

SUPER SUB MAMA BALDÉ WITH A GREAT PLAY FOR THE ASSIST!!!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/LqMnCeVLN8