"Ik had het gevoel dat er iets knapte": deze Rode Duivel hield zijn hart vast voor het EK

Dodi Lukebakio maakte een goede comeback bij Sevilla na zijn blessure. Toch was hij er niet altijd even gerust in dat het op tijd goed ging komen.

Dodi Lukebakio heeft slechts negen basisplaatsen kunnen versieren in La Liga tot nu toe vanwege een kwetsuur aan de ligamenten die hij opliep in december en hem aan de kant hield tot half maart.

Op een gegeven moment dacht hij zelfs dat zijn deelname aan het EK in gevaar was: "Ik dacht eraan, er spookten veel dingen door mijn hoofd omdat ik nog nooit ernstige blessures had meegemaakt", vertelde hij bij Eleven DAZN.

"Ik had het gevoel dat er iets knapte. Tijdens het lopen voelde ik al dat het vreemd was, het leek ernstig. Natuurlijk denk je aan dit alles wanneer je de kleedkamer binnenkomt."

Uiteindelijk is Lukebakio weer helemaal in orde en staat hij gewoon weer op het veld, ruim voor het begin van het EK. "Godzijdank was er geen operatie nodig, het was minder ernstig dan ik dacht."

Lukebakio terug in vorm voor het EK

Toch kwam deze onderbreking op een slecht moment: "Ik begon me goed te voelen. We zaten in een zeer moeilijke periode, ik wilde echt het team helpen. Ik was erg verdrietig en ik belde mijn vrouw; 'Waarom nu?".

"Ik stelde mezelf veel vragen, maar ik ben iemand die zeer gelovig is. Ik kon heel snel positief zijn, ik wist dat er voor alles een reden is. Ik heb deze blessure in vrede ervaren. Ik dacht dat het me zou helpen om tijd door te brengen met mijn familie, te beseffen dat elke dag belangrijk is."