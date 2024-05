Peter Vandenbempt is ook streng na uithaal van Toby Alderweireld: "De scheidsrechters fluiten niet slecht, ze halen een hoger niveau dan Antwerp"

Antwerp verloor afgelopen weekend met 1-2 van Club Brugge. Toch was er ook heel wat te doen om de arbitrage. Toby Alderweireld haalde na afloop flink uit.

Na de 1-2 nederlaag tegen Club Brugge, was Toby Alderweireld absoluut niet te spreken over de arbitrage. Hij vindt het niveau van de refs dramatisch.

Peter Vandenbempt zag dat de scheidsrechter niet altijd juist handelde, maar vindt wel dat het niveau over het algemeen in orde is tijdens deze play-offs.

"Als de scheidsrechter zijn werk gedaan had, had Antwerp verdiend een punt gepakt. Nu was er ergernis en frustratie, maar die kan wel energie opwekken voor de bekerfinale van donderdag tegen Union", vertelde hij volgens Sporza.

"De uithaal van Toby Alderweireld naar de refs vond ik ongepast en incorrect. De scheidsrechters fluiten helemaal niet dramatisch in de deze play-offs. Ze halen een hoger niveau dan Antwerp."

"Maar goed, de manier waarop Alderweireld het deed, in de eerste emotie na de match en bekeken door een Antwerp-bril, maakt het nog best aanvaardbaar", gaat Vandenbempt verder.

Toch oordeelt hij dat Antwerp klaar is voor de bekerfinale tegen Union SG. "De prestatie van Antwerp tegen de ploeg van het moment vond ik veelbelovend. Je zag veel scherpte, veel overgave en een goeie organisatie. Alleen kampt de ploeg, niet voor het eerst dit seizoen, met een gebrek aan kwaliteit in balbezit. Om grote kansen te creëren, mist het creativiteit. Met 3 op 21 en een vreselijke buis als resultaat, maar mij lijkt Antwerp wel klaar voor een gevecht met Union om de beker."