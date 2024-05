Frank De Bleeckere laat zich uit over zeer discutabele strafschopfase tijdens degradatieduel KV Kortrijk-KAS Eupen

KAS Eupen heeft afgelopen weekend met 1-0 verloren van KV Kortrijk. Door die nederlaag zijn de Panda's gedegradeerd naar 1B.

KV Kortrijk heeft het lot weer in eigen handen na de 1-0 overwinning tegen KAS Eupen. Voor de Panda's zit het er weer op. Eupen speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League.

Maar bij de bezoekende ploeg waren ze na afloop van de wedstrijd niet te spreken over een bepaalde fase, die nog een grote impact kon hebben. Een strafschop werd niet gegeven.

Charles-Cook werd in het strafschopgebied aangetikt door Mampassi, die helemaal geen bal raakte. Er werd geen penalty voor gegeven. Frank De Bleeckere gaf hier meer uitleg over bij 'Under Review'.

"Het is een heel interessante fase die wij ook gedetailleerd hebben herbekeken. We zien dat de Kortrijk-speler naar de bal wil gaan. Hij zet dan zijn linkervoet op de grond. Hij raakt geen bal, maar ook geen tegenstander."

"Nadien is er een contact met de aanvaller. Dat contact vinden wij eigenlijk ook niet genoeg voor een strafschop. We respecteren de beslissing van de scheidsrechter om hier geen strafschop voor te geven", klinkt het bij De Bleeckere.