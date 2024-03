Meesterlijk Gent hakt Charleroi in mootjes, maar iedereen verliest door gekke slotminuten op andere velden

KAA Gent had zijn lot richting de Champions' Play-off niet meer in eigen handen. Het enige wat het kon doen was winnen van Charleroi en dan hopen dat twee ploegen van het drietal Mechelen, Genk en Cercle Brugge genoeg punten lieten liggen om nog in de top-6 te raken. De Buffalo's deden hun werk.

Zowel voor KAA Gent als voor Sporting Charleroi stond er nog heel wat op het spel op de slotspeeldag. De Buffalo's droomden nog van de top-6 en de Champions' Play-off, maar moesten dan winnen en hopen op puntenverlies van Mechelen, Cercle Brugge en Genk.

Hein Vanhaezebrouck koos voor Fernandez-Pardo in de basis in de plaats van Gandelman. Charleroi van zijn kant had nog een puntje nodig om zeker te zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League, bij verlies moest het hopen dat OH Leuven niet won. Mazzu verving de geblesseerde Mbenza door Dragsnes.

KAA Gent rekent eerst op Roef en stoomt dan door

Bij de rust stond KAA Gent 2-0 voor, maar de man van de eerste helft bij de Buffalo's was ... Davy Roef gek genoeg. In vijf dolle minuten was hij bij de pinken op een schot van Heymans, een inzet van dichtbij van Ilaimaharitra en een schicht van Badji.

Pieter Gerkens moest op het halfuur gewisseld worden, nadat hij in het begin van de match een bal keihard in het gezicht had gekregen. En zo kregen we alsnog Omri Gandelman tussen de lijnen, wat een bepalende zaak zou gaan worden.

Eerst was er Fernandez-Pardo die een voorzet van Kandouss mooi tegenvoets tegen de touwen kopte, twee minuten later maakte Gandelman er zelfs al 2-0 van, dwars door het centrum. Het zou een voorbode zijn van de tweede helft.

Andere velden hebben ook hun belang

Daarin mocht de Israëliër namelijk nog drie keer kinderlijk makkelijk afwerken. Goed gepositioneerd telkens en zo vier goals van hem, goed voor een 5-0 stand. De supporters droomden al van tien goals - dan was het doelsaldo in hun voordeel ten opzichte van Gent.

Tien minuten voor tijd ontplofte de Arteveldestad, want door een doelpunt van Westerlo tegen Genk zaten ze virtueel in de Champions' Play-off. Genk maakte echter nog gelijk waardoor zij in de top-6 raakten, terwijl ondertussen Leuven won van Mechelen en zo moet Charleroi nog vol aan de bak in de play-downs.