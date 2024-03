Fans Gent (en Charleroi) kwamen bij 5-0 met een zeer venijnige boodschap naar het bestuur

KAA Gent won op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League met maar liefst 5-0 van Charleroi, in een wedstrijd die eigenlijk alleen maar verliezers had. De supporters kwamen tijdens de wedstrijd met duidelijke signalen richting hun bestuur.

De supporters van Charleroi kwamen met een spandoek tegen Mehdi Bayat, hun sterke man. "Mehdi, casse-toi", was de duidelijke boodschap voor de voorzitter van de Zebra's. En toen duidelijk werd dat Charleroi alsnog de play-downs zou moeten gaan spelen, staken ze nog eens vuurwerk af en riepen ze Bayat nog eens buiten.

De fans van KAA Gent deden niet onder. Bij een 5-0 stand lanceerden zij in minuut 85 alsnog een aantal spandoeken richting het bestuur. En daarbij werden de ferme woorden niet geschuwd, op een moment dat virtueel de top-6 zelfs binnen was.

© photonews

"Beker gebuisd. Competitie gebuisd. Europees gebuisd. Transferbeleid gebuisd. Tijd voor verandering", klonk het op vijf verschillende spandoeken bij de aanhang van de Buffalo's. En daarna riepen ze ook nog eens "Louwagie buiten" op de koop toe.

Enorm verval in 2024 voor KAA Gent

Michel Louwagie gaf onlangs te kennen er nog een jaartje aan te gaan breien in de KAA Gent Arena, weliswaar in een andere rol vermoedelijk. De supporters hebben daar zo lijkt het ook niet te veel zin meer in.

De Champions' play-off werden uiteindelijk op een haar na gemist, maar in december leek Gent nog een ferme uitdager te gaan worden voor Union SG en bikkelde het nog met Anderlecht om plaats twee. De Afrika Cup, de Asian Cup en drie belangrijke vertrekkers (Gift Orban, Malick Fofana en Hugo Cuypers) zorgden voor intens verval in 2024.