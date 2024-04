Rik De Mil redt twee ploegen in één seizoen en reageert nadat Charleroi-fans zijn naam scandeerden

Charleroi heeft een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League veilig gesteld door met 1-2 te gaan winnen op het veld van Eupen. Voor trainer Rik De Mil is het na Westerlo de tweede ploeg dit seizoen die hij in 1A houdt.

De Mil zag de wedstrijd tegen Eupen als een rollercoaster. "Het is hier nooit gedaan, dat zei ik ook al tijdens de rust. De eerste helft brengen we op bepaalde momenten wel goed voetbal, in de tweede helft speelden we tegen een ploeg die alles of niets speelde en veel sterker was in de duels dan wij", reageerde hij bij Sporza.

"Dat moet een les zijn voor ons, al zag ik wel een team dat streed tot de laatste seconde. Dat stelt mij ook gelukkig, je ziet dat de team spirit een pak groter is geworden de afgelopen weken."

Met nog twee speeldagen te gaan in de play-downs zijn de Carolo's wel zeker. "Ik had nog beter voetbal willen zien in de tweede helft, maar we winnen wel verdiend. Je ziet verschillende jongens groeien naar een beter niveau, dat maakt me blij."

De Mil is een man die een groep vertrouwen kan geven, dat bewees hij eerder bij Club Brugge en Westerlo. "Ik was hier niet voor de Play-offs, ik kan dus niet goed zeggen wat er veranderd is. Ik heb gewoon gewerkt aan bouwen van een hecht team en ben hoger druk gaan zetten."

En dat het geapprecieerd werd. "We wilden meer voetbal spelen, stapje voor stapje lukte dat. Dat de supporters mijn naam scanderen doet me plezier, zij hadden toch ook veel twijfels en zorgen. Dat hebben we kunnen draaien in een aantal weken, dat stemt me gelukkig."