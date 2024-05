Blijven er straks nog spelers over? Leegloop dreigt bij Antwerp deze zomer, al deze spelers lijken te vertrekken

Deze zomer zal Antwerp een volledige transformatie ondergaan. Van de huidige ploeg lijkt er niet veel over te blijven indien alle plannen doorgaan zoals verwacht.

Antwerp wil enkele spelers ten gelde maken om het cashflowprobleem op te lossen. Daarbij wordt dan vooral gedacht aan Mandela Keita en George Ilenikhena, die straks de jackpot moeten opleveren en een deftig transferbudget moeten opleveren.

Daarnaast vertrekken straks ook waarschijnlijk Jean Butez en Michel-Ange Balikwisha. Maar er zijn nog heel wat spelers die dromen van een transfer. Jelle Bataille, Alhassan Yusuf en Jurgen Ekkelenkamp bijvoorbeeld. Ook Vincent Janssen hintte al naar een overstap naar de MLS.

En dan zijn er de spelers die gehuurd worden en die waarschijnlijk niet gehouden zullen worden. Coulibaly heeft dan wel een aankoopoptie, maar die bedraagt meer dan 7 miljoen. En aangezien hij zijn basisplaats verloor...

Gyrano Kerk en Chidera Ejuke worden ook gehuurd. Voor de Nederlander is er geen optie, maar gezien hij in Rusland bij Lokomotiv Moskou nog een contract heeft, kan hij zelf beslissen om niet terug te keren. En Ejuke wordt vrije speler, maar of hij gaat blijven...

Eliot Matazo wordt dan weer gehuurd van Monaco, maar zonder aankoopoptie. In principe keert hij dus terug naar het prinsdom. Dat maakt heel wat en er zal dus ook heel wat moeten gebeuren op de Bosuil deze zomer. En Marc Overmars is nog geschorst tot november.