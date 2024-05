OFFICIEEL: FC Barcelona stelt nieuwe coach voor

FC Barcelona besloot ongeveer een week geleden om Xavi Hernandez te ontslaan na een hele soap. Eerst zei de Spanjaard dat hij zou vertrekken, nadien wilde hij plots blijven en uiteindelijk werd hij aan de deur gezet.

In Catalonië gingen ze dan maar op zoek naar een waardige vervanger voor Xavi. Die hebben ze nu gevonden met Hansi Flick. De Duitser tekende er een contract tot juni 2026, meldt de club via haar website.

Flick was sinds september op zoek naar werk. Hij was jarenlang actief bij de nationale ploeg van Duitsland als assistent van Löw. Nadien trok hij nog naar Bayern München.

In 2021 werd hij uiteindelijk zelf bondscoach van Duitsland, maar kon daar niet genoeg indruk maken. Duitsland overleefde de groepsfase op het WK in Qatar niet.

Nadien bleven de resultaten tegenvallen in oefeninterlands waarna hij ontslagen werd. FC Barcelona eindigde dit seizoen tweede in La Liga, met tien punten minder dan kampioen Real Madrid.

