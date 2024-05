Waarom hem niet meenemen naar EK als er nog een plaats over is? Niet Vanaken, maar wel deze jongen kunnen we nodig hebben

Hans Vanaken mag dan wel over de tongen rollen als het gaat over de selectie van Domenico Tedesco, maar er is toch nog één discussie die wat op de achtergrond verdwijnt. Waarom niet Michy Batshuayi meenemen?

Tedesco heeft 25 man opgeroepen en mocht er 26 meenemen. In zijn selectie zitten met Lois Openda en Romelu Lukaku twee echte spitsen. Tedesco meent dat hij met Charles De Ketelaere en Leandro Trossard nog profielen heeft die daar kunnen spelen. Batshuayi wordt afgerekend op zijn tactische kennis. De spits loopt niet waar zijn trainers willen dat hij loopt. Daar tegenover staat wel dat hij één van de meest efficiënte spitsen van Europa is. Batshuayi is altijd goed voor goals. Batshuayi maakte zijn debuut voor de Rode Duivels in 2015. Sindsdien had hij zich ontwikkeld tot een belangrijke speler voor het nationale team, vaak als stand-in voor Romelu Lukaku. Ondanks dat hij meestal niet de eerste keuze is, heeft Batshuayi een indrukwekkend doelpuntengemiddelde per wedstrijd. Met 27 goals in 56 matchen ligt zijn gemiddelde enorm hoog. Hij is toch altijd een waardevolle speler gebleken en als je hem eens nodig hebt in een match waar er een doelpunt uit het niets moet vallen...