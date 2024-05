🎥 Daar is hij dan: Vincent Kompany landt in Duitsland om grote transfer naar Bayern München af te ronden

Vincent Kompany heeft heel wat bewogen weken achter de rug. Eerst degradeerde hij met Burnley naar de Championship, slechts een jaar na de promotie. En werd plots zijn naam genoemd bij... Bayern München.

De club ging op zoek naar een vervanger voor de Duitser Thomas Tuchel. Het gerucht van Kompany groeide al snel uit tot iets erg concreet.

De Duitse media bevestigden onlangs dat er een overeenkomst gevonden is tussen alle partijen. Bayern zal wel een vergoeding van 10 tot 12 miljoen euro moeten betalen aan Burnley.

Er was geen twijfel meer mogelijk toen Bayern-bestuurslid Karl-Heinz Rummenigge de komst van de Belg bevestigde. De aankondiging van Kompany als hoofdcoach van de Rekordmeister is nu slechts een kwestie van tijd.

Volgens Bild zou hij begin deze namiddag in München geland zijn om alles in orde te maken. Hij zou in Duitsland een contract van drie jaar tekenen.

🚨Exclusive 🎥 | Vincent #Kompany has just landed in Munich! 🛬



He is about to sign the contract at FC Bayern today, valid until 2027.



Welcome to Munich! @SkySport_Ben | @sarahowever_ | @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/LTUPk0EQJ7