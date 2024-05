Frank Raes vindt deze keuze van bondscoach Tedesco logisch, maar: "Ik blijf het jammer vinden"

Bondscoach Domenco Tedesco heeft dinsdagochtend zijn selectie voor het komende EK bekendgemaakt. Kampioen Hans Vanaken zit er niet bij.

Er wordt heel wat gepraat over de selectie die Domenico Tedesco dinsdag bekendmaakte. Hans Vanaken was er niet bij, wat sommige analisten een spijtige zaak vinden.

Franky Van der Elst zag wel aankomen dat de middenvelder van Club Brugge er niet bij zou zijn. "Het was ook wel te verwachten", begon hij in de podcast 'Frank & Franky' van Het Nieuwsblad.

"Hij werd één keer opgeroepen door Tedesco en toen speelde hij ook niet", pikt Frank Raes in. "Het was voorspelbaar maar ik blijf het jammer vinden, hij is de meest natuurlijke vervanger voor Kevin De Bruyne. Die moet je ook af en toe laten rusten in zo'n tornooi."

"Hij kan echt wel de man zijn die de boel doet draaien. Hij is tactisch sterk, hij weet waar hij loopt. Maar goed, hij (Tedesco n.v.d.r.) kiest voor de jeugd. Als je hem nooit oproept is het vrij logisch", gaat Raes verder.

Hans Vanaken verzamelde al 23 caps bij de Rode Duivels. "Je kunt over allerlei dingen wel iets zeggen, maar over Vanaken was het wel snel duidelijk dat het niet zo zijn type speler is", besluit Van der Elst.