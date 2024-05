Officieel: Beerschot komt met heel goed nieuws naar buiten

Beerschot speelde kampioen in de Challenger Pro League en zal vanaf volgend seizoen in 1A uitkomen. Met oog op volgend seizoen deelde de club woensdag leuk nieuws mee.

Beerschot heeft in de Challenger Pro League een mooi seizoen achter de rug. Nog voor de laatste speeldag kon de club kampioen spelen in 1B en zich verzekeren van de promotie.

Onlangs werd duidelijk dat hoofdaandeelhouder United World niet zou vertrekken bij de club. CEO Frederic Van den Steen en technisch directeur Gyorgy Csepregi besloten al om de club te verlaten.

Over de toekomst van coach Dirk Kuyt werd nog niet gecommuniceerd, tot woensdag. Beerschot deelde het nieuws mee dat de Nederlandse trainer heeft bijgetekend en dus wel nog bij de club blijft. Hij tekende één jaar bij met een optie op een extra seizoen.

'Samen met het nieuwe contract voor Dirk Kuyt worden ook de contracten van assistenten Dirk Heesen, Frank Magerman, head of performance Gianni Chiffi en video analist Patrice Pfeiffer verlengd', stelt Beerschot op haar website.

Kuyt reageerde ook al even kort via de club. "De afgelopen weken werden er heel wat gesprekken gevoerd tussen mij en aandeelhouder United World. Ik heb er veel vertrouwen in dat we hier samen verder kunnen bouwen aan een mooi project."

"Voor mij was het heel erg belangrijk om de staf bij elkaar te houden. De contracten van Dirk Heesen, Frank Magerman en video analist Patrice Pfeiffer liepen af. Hen wilde ik er absoluut opnieuw bij om de continuïteit te garanderen naar de spelersgroep toe. Ook head of performance Gianni Chiffi zijn contract werd opengebroken en verlengd."