Wordt hij de duurste verdediger in België? Chelsea, Lyon, Aston Villa & co azen op hem en dat is niet onlogisch

Afgelopen winter zag KAA Gent met Malick Fofana, Gift Orban én Hugo Cuypers heel wat kwaliteit vertrekken. Mogelijk volgen er ook aankomende zomer opnieuw een aantal uitgaande transfers. Het mag niet worden uitgesloten in ieder geval.

Archie Brown werd deze week 22 jaar, maar de Engelse flankverdediger zit zeker nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden. Hij werd intrinsiek gehaald als centrale verdediger, maar maakte al snel indruk op de linkerflank.

Halfweg het seizoen was hij een van de sterkhouders van Gent én van de Jupiler Pro League, wat hem een nominatie opleverde in ons team halfweg de reguliere competitie. Daarna ging het echter een aantal maanden wat minder met de jonge Brit.

Eind februari gaf hij zelf ook grif toe dat het allemaal wat minder was geweest. Het was wel het begin van een goed seizoenseinde, waardoor hij opnieuw op de radar kwam van heel wat teams. Sinds maart waren er opnieuw heel wat scouts present in de Planet Group Arena.

Vooral voor Archie Brown zat er veel volk in de tribunes de laatste maanden, waarbij de grote namen niet geschuwd werden. Met name Chelsea was al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger van KAA Gent.

Helemaal terug na dipje bij KAA Gent

Recenter is er ook nog eens de interesse van Olympique Lyon bijgekomen, terwijl volgens The Mirror ondertussen ook Aston Villa en Crystal Palace de jonge Engelsman zouden willen inlijven. Een opbod waar ze bij de Buffalo's kunnen van profiteren om de vraagprijs de hoogte in te jagen.

In de Engelse pers werd bij de interesse van Chelsea al gesproken over vijftien of zeventien miljoen euro, mogelijk zou dat kunnen oplopen tot twintig miljoen euro. Brown heeft volgens Transfermarkt een waarde van vijf miljoen euro, maar voor die prijs zal hij niet weg mogen.

Opbod op komst?

De Buffalo's betaalden in augustus zelf 'amper' vier miljoen euro aan Lausanne Sport om de vleugelverdediger over te nemen. De kwaliteiten van Brown zijn ook in het buitenland zeker in het oog gesprongen.

Enkel qua statistieken mangelt het nog een beetje: dit seizoen kwam hij in 44 wedstrijden over alle competities heen tot nul goals en vier assists - Samoise zit op de rechterflank aan zeven goals en drie assists.

Als hij het gevaar van op zijn flank nog wat meer in goals en assists zou kunnen omzetten, dan wordt hij helemaal onhoudbaar. Brown zelf wil pas spreken over een eventuele transfer na het seizoen, zondag staat sowieso nog een belangrijke wedstrijd om Europees voetbal op het spel.