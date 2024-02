Vleugelverdediger opnieuw aan de oppervlakte na moeilijkere maanden: "Veruit de beste match in lange tijd"

KAA Gent wist thuis tegen Royal Antwerp FC een gelijkspel te behalen, al zat daar eigenlijk veel meer in. Archie Brown was met twee bepalende acties op de linkerflank in de eerste helft zeer belangrijk voor de Buffalo's. Na enkele mindere maanden komt hij zo opnieuw aan de oppervlakte.

Archie Brown had het net als de rest van KAA Gent de voorbije twee maand wat moeilijk. In het begin van het seizoen was de Engelse vleugelverdediger nog dé revelatie van het seizoen, daarna was er een dipje. Maar tegen Antwerp en Jelle Bataille kon hij zoch nog eens als vanouds uitleven.

Met twee acties op de linkerflank zette hij evenveel keren Pieter Gerkens op weg naar een doelpunt, al werd de 1-0 in de boeken opgenomen als owngoal van Toby Alderweireld. Zo op papier maar één assist voor Brown, al zat hij er dus in beide doelpunten voor iets tussen.

© photonews

"Ik geef altijd alles, maar het ging de voorbije maanden inderdaad wat minder. Het is normaal dat het soms wat lastiger loopt allemaal, maar ik ben blij dat ik nog eens een impact op de ploeg kon hebben, ook al levert het geen overwinning op."

Extase in minuut 95 en een 8 op 10 in de krant?

En die overwinning had heel belangrijk kunnen zijn: "Dat klopt, alles staat ook dicht bij elkaar in de strijd om de top-6. We moeten nu absoluut de drie punten gaan pakken op bezoek bij Standard", beseft Archie Brown nog.

Ook Hein Vanhaezebrouck had wel wat te zeggen over Brown: "Als Antwerp de 2-2 niet maakt of als hij in de laatste minuut nog een assist krijgt voor de kans van Depoitre, dan krijgt Brown in elke krant een acht op tien omwille van zijn impact. Dan was het stadion ontploft, een extase in minuut 95."