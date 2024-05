Marc Degryse heeft opmerkelijke mening en tempert EK-verwachtingen van de Rode Duivels: "Hoe kan je dat verwachten?"

Wat mogen we verwachten van onze nieuwe generatie Rode Duivels. In de kwalificaties maakten ze soms wel indruk met mooi spel. En er zijn een paar nieuwe toptalenten opgedoken. Maar analist Marc Degryse tempert de hoge verwachtingen.

We hebben nog steeds Lukaku en De Bruyne en met Jérémy Doku is er een nieuw gezicht van de nationale ploeg opgedoken. Maar voor Marc Degryse is de situatie ongeveer hetzelfde als tien jaar geleden onder Marc Wilmots toen we naar Brazilië trokken.

“We hebben een ploeg die elk groot land kan verrassen, vanuit een gesloten verdediging en in de omschakeling. Maar dit België heeft niet langer de reputatie van het land met spelers als Courtois, Kompany, Vermaelen, Hazard,... te zijn", klinkt het bij Deviltime, de podcast van HLN.

“Dit wordt voor veel jongeren ook het eerste toernooi waar de nodige druk op zit, hoe kan je dan verwachten dat ze het plots beter zouden doen dan die zogenaamde Gouden Generatie?"

"Op de vijf voorbije toernooien zijn we maar één keer voorbij de kwartfinale geraakt, met die halve finale in Rusland. Als je in Duitsland de kwartfinale kan overleven, heb je het dus goed gedaan.”

Omdat velen al dromen van EK-winst lijkt dit wel een juiste analyse te zijn. Al kan België altijd verrassen als het traject op het toernooi wat meezit.